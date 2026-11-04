وبحسب الأرقام، حصل الديمقراطيون حتى الآن على 54 مقعدا في مجلس الشيوخ، مقابل 44 مقعدا للجمهوريين، فيما بلغ عدد المقاعد التي حصل عليها الديمقراطيون في مجلس النواب 231 مقعدا، مقابل 139 مقعدا للجمهوريين.

وانتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، ليحققوا انتصارات ساحقة في معاقل الجمهوريين لأول مرة منذ أجيال، في خطوة تعكس رفضا قاطعا من عشرات الملايين من الناخبين لسياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتحول الناخبون في معاقل المحافظين، الذين أوصلوا ترامب إلى ولاية ثانية ​قبل عامين فقط، بقوة إلى الديمقراطيين، مدفوعين بإستياء شديد من الحرب التي لا تحظى بتأييد على ⁠إيران، والقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة والغضب من طريقة إدارة ترامب لشؤون البلاد.