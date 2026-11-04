وجاء توزيع المقاعد على الأحزاب والقوائم المشاركة في الانتخابات على النحو الآتي:

الحزب وعدد المقاعد

الليكود 27

يش عتيد 21

معاً 12

القائمة المشتركة 11

الديمقراطيون 8

القائمة العربية الموحدة (راعم) 8

إسرائيل بيتنا 7

عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) 7

يهدوت هتوراه (يهودية التوراة) 7

شاس 6

الصهيونية الدينية 6

المجموع 120

وأكدت اللجنة اعتماد النتائج النهائية بعد استكمال إجراءات الفرز والمراجعة.

وفي وقت سابق أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، الأربعاء، أن تدقيقها في التصويت الذي أجري في الأسبوع الماضي لم يُظهر أي مخالفات تمسّ بنزاهة الاقتراع.

وجاء إعلان لجنة الانتخابات الإسرائيلية بعدما اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحزاب العربية في إسرائيل بـ"محاولة سرقة الانتخابات".

وقالت اللجنة في بيان قبل ساعات من تسلّم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ النتائج رسميا: "اكتمل التدقيق. وراجعنا جميع الشكاوى التي تقدّمت بها القوى السياسية، ولم نجد ما يشير إلى أيّ مساس بنزاهة الانتخابات".