وبفوزهم بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، بات الديمقراطيون قادرين على عرقلة التشريعات التي يسعى ترامب إلى تمريرها، فضلا عن فتح تحقيقات مع مسؤولين في إدارته، وهي خطوة توعدوا بها منذ وقت مبكر.

وأشاد ترامب بخصومه الديمقراطيين، الثلاثاء، مبديا "استعدادا تاما لتقبل النتائج". وقال لقناة "فوكس نيوز" إنهم أبلوا "بلاء حسنا"، مضيفا: "لا ينبغي أن أشعر بالذنب".

وفي تصريح لصحيفة "نيويورك تايمز"، قال ترامب: "أنا مستعد تماما لتقبل تلك النتائج. سنعمل مع الديمقراطيين، ونتطلع كما تعلمون إلى التعاون معهم. سنتوصل على الأرجح إلى تفاهمات".

في المقابل، توعد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الذي يُتوقع أن يتولى رئاسة المجلس في الكونغرس الجديد، بمحاسبة المسؤولين في إدارة ترامب.

وقال جيفريز أمام أنصاره: "سنحاسب أولئك الذين جروا هذا البلد إلى مستويات غير مسبوقة من الفساد".

وأضاف: "فعندما ينشغل مسؤولون في مناصب رفيعة بإثراء أنفسهم أو أفراد أسرهم أو أصدقائهم أو مموليهم، فإنهم لا يعيرون اهتماما لتحسين حياة الشعب الأميركي".

وأقر ترامب بأن الحرب مع إيران كان لها دور في الهزيمة التي مني بها الجمهوريون، قائلا لقناة "فوكس نيوز"، مساء الثلاثاء، إنها أسهمت في هذه النتيجة.

وفي مؤشر على التحديات التي تواجه البيت الأبيض، قال مسؤول في الرئاسة الأميركية لوكالة فرانس برس إن الأجواء داخل المقر تتسم بـ"التحدي"، محذرا من أن ترامب سيواصل مواجهة "اليسار المتطرف" بغض النظر عن نتائج الانتخابات. وأضاف: "استعدوا للآتي".

وتمنح سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب اللجان البرلمانية صلاحية التحقيق في ملفات عدة، من بينها الحرب على إيران وعمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين وشبهات الفساد، كما تعقد جهود ترامب لتمرير تشريعات جديدة.

أما خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ أيضا، فتهدد قدرة الرئيس على تثبيت القضاة وتعيين كبار المسؤولين في إدارته.

وشكلت تكاليف المعيشة القضية الأساسية لدى كثير من الناخبين خلال الانتخابات.

ودافع ترامب، الثلاثاء، عن سياساته خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية موجهة إلى الناخبين صباح يوم الانتخابات، مؤكدا أن إجراءاته بشأن الهجرة وإيران والرسوم الجمركية أسهمت في "إعادة بناء" البلاد.

وقال ترامب لبرنامج "فوكس أند فريندز": "علينا أن نحافظ على عظمة أميركا. نحن عظماء الآن. كنا فظيعين قبل عامين".

وكان ترامب قد لمح، في وقت سابق، إلى احتمال تعامله مع كونغرس تسيطر عليه المعارضة، قائلا في مقابلة بُثت الاثنين: "سأستخدم حق النقض ضد كل شيء"، قبل أن يقر بإمكانية التوصل لاحقا إلى تفاهمات مع الديمقراطيين.