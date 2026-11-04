وقال رئيس شركة "سبايس إكس" مازحا: "يبدو أن أشعة الليزر الفضائية التي أستخدمها للتدخل في الانتخابات لم تنجح هذه المرة"، وذلك بعدما خسر كين باكستون، المرشح الذي دعمه ماسك في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس.

ويخشى ماسك، أغنى رجل في العالم، أن يؤدي الفوز الكاسح للديمقراطيين في الكونغرس الأميركي إلى إبطاء وتيرة إنشاء مراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي.

وعلق ماسك على منصة "إكس" قائلا: "تبدو مراكز البيانات في الفضاء الآن خيارا مغريا".

حقق الحزب الديمقراطي مكاسب واسعة في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي جرت الثلاثاء، وانتزع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة للرئيس دونالد ترامب تعيد رسم موازين القوى في واشنطن خلال العامين المتبقيين من ولايته الثانية.

وأعلنت وكالة "أسوشيتد برس"، الأربعاء، فوز الديمقراطيين بأغلبية المجلسين، بعدما تمكنوا من انتزاع مقاعد في ولايات ظلت لسنوات معاقل انتخابية للجمهوريين، بينها تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية.