وأعلنت وكالة "أسوشيتد برس"، الأربعاء، فوز الديمقراطيين بأغلبية المجلسين، بعدما تمكنوا من انتزاع مقاعد في ولايات ظلت لسنوات معاقل انتخابية للجمهوريين، بينها تكساس وكانساس وساوث كارولاينا.

مجلس الشيوخ.. 7 مقاعد تغير الأغلبية

دخل الجمهوريون الانتخابات وهم يسيطرون على 53 مقعدا في مجلس الشيوخ، الذي يبلغ عدد مقاعده 100 مقعد، مقابل 45 للديمقراطيين ومستقلين اثنين يصوتان عادة مع الحزب الديمقراطي.

ونجح الديمقراطيون، بحسب "أسوشيتد برس"، في انتزاع 7 مقاعد جمهورية في ولايات تكساس وكانساس وآيوا وأوهايو ومين ونورث كارولاينا الشمالية وساوث كارولاينا، ما ضمن لهم استعادة السيطرة على المجلس، حيث حقق الديمقراطيون 54 مقعدا مقابل 43 مقعدا للجمهوريين.

وفي تكساس، حقق الديمقراطي جيمس تالاريكو فوزا على الجمهوري كين باكستون، منهيا 38 عاما من غياب الديمقراطيين عن مقعد الولاية في مجلس الشيوخ.

أما في كانساس، ففاز الديمقراطي آدم هاميلتون على الجمهوري روجر مارشال، مسجلا أول انتصار لحزبه في انتخابات مجلس الشيوخ بالولاية منذ عام 1932.

وفي ساوث كارولاينا، انتزعت الديمقراطية آني أندروز المقعد من الجمهورية دارلين غراهام، في ولاية فاز فيها ترامب بفارق يقارب 18 نقطة مئوية في انتخابات الرئاسة عام 2024.

وفي ميشيغين، أعلن الديمقراطي عبدول (عبد الرحمن) السيد فوزه عن ولاية ميشيغن متغلبا على الجمهوري مايك روجرز، ما سيجعله أول مسلم يُنتخب لعضوية الغرفة العليا في الكونغرس.

مجلس النواب.. الديمقراطيون يستعيدون الأغلبية

وأعلنت "أسوشيتد برس" فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس النواب، الذي يبلغ عدد مقاعده 435 مقعدا، بعد تحقيق مكاسب في دوائر انتخابية سبق أن صوت بعضها لترامب بفارق وصل إلى 18 نقطة مئوية.

وكان الجمهوريون يسيطرون قبل الانتخابات على 219 مقعدا، مقابل 214 للديمقراطيين، مع وجود مقعدين شاغرين، إلا أن اليمقراطيين باتوا يسيطرون حتى الآن على 218 مقعدا مقابل 134 مقعدا للجمهوريين.

حكام الولايات.. مكاسب ديمقراطية جديدة

وشملت الانتخابات اختيار حكام 36 ولاية أميركية، كانت 18 منها تحت سيطرة الجمهوريين و18 تحت سيطرة الديمقراطيين.

وحقق الديمقراطيون انتصارات بارزة في ولايات تكساس وجورجيا وآيوا وأوهايو، إلى جانب مكاسب في المجالس التشريعية المحلية.

وفي تكساس، فازت الديمقراطية جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم، لتصبح أول امرأة من أصول لاتينية تتولى المنصب في الولاية.

كما فازت الديمقراطية كيشا لانس بوتومز بمنصب حاكم جورجيا، منهية أكثر من عقدين من سيطرة الجمهوريين عليه.