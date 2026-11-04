وجاء إعلان لجنة الانتخابات الإسرائيلية بعدما اتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحزاب العربية في إسرائيل بـ"محاولة سرقة الانتخابات".

وقالت اللجنة في بيان قبل ساعات من تسلّم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ النتائج رسميا: "اكتمل التدقيق. وراجعنا جميع الشكاوى التي تقدّمت بها القوى السياسية، ولم نجد ما يشير إلى أيّ مساس بنزاهة الانتخابات".

بدء المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة

بعد مرور أكثر من أسبوع على الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، يبدأ الرئيس هرتسوغ، الأربعاء، المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة.

ومن المقرر أن يتوافد ممثلو مختلف الأحزاب تباعا إلى مقر إقامة هرتسوغ في القدس بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وخلال هذه المحادثات، الممتدة حتى مساء الخميس، ستطرح الأحزاب خياراتها وتوصياتها بشأن المرشح الذي تراه الأنسب لتكليفه أولا بمهمة تشكيل الحكومة.

وعادة ما يكلّف الرئيس المرشح الذي يرى أنه يتمتع بأفضل الفرص لحشد أغلبية برلمانية، ولا يشترط بالضرورة أن يكون زعيم الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد.

وكان حزب "الليكود" اليميني برئاسة نتنياهو قد حصد أكبر عدد من المقاعد، بنيله 27 مقعدا من أصل 120.

وحل حزب "يشار" الوسطي برئاسة رئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت ثانيا برصيد 21 مقعدا.