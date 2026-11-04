وكان ترامب قد قال، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" قبل إغلاق صناديق الاقتراع، إنه مستعد لاستخدام حق النقض ضد تشريعات يدفع بها الديمقراطيون إذا اقتضى الأمر.

وتمنح أغلبية مجلس الشيوخ الديمقراطيين قدرة على عرقلة تعيينات يرشحها ترامب، بينها تعيينات قضائية، خلال العامين الأخيرين من ولايته. وفي مجلس النواب، ظل مصير الأغلبية معلقا مع استمرار فرز الأصوات.

ويمنح الدستور الأميركي الرئيس حق الاعتراض على مشاريع القوانين التي يقرها الكونغرس. وإذا استخدم الرئيس الفيتو، يستطيع الكونغرس تجاوز اعتراضه بموافقة ثلثي الأعضاء المصوتين في كل من مجلسي النواب والشيوخ.

ويختلف أثر الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ بين التشريعات والتعيينات. ففي حين يستطيع ترامب الاعتراض على مشاريع القوانين التي تصل إلى مكتبه، يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ على تعيينات عدة، بينها ترشيحات القضاة الفيدراليين.