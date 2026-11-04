وأظهرت النتائج الأولية مكاسب كبيرة للديمقراطيين، وسط توقعات بحصولهم على أغلبية مجلس النواب، وانتزاعهم مقاعد مهمة في مجلس الشيوخ، بينها مقاعد في ولايات اعتاد الجمهوريون السيطرة عليها، في تحول يعكس تراجع التأييد للحزب الحاكم خارج قواعده التقليدية.

وجاءت هذه النتائج في ظل استياء شعبي متزايد من تكاليف المعيشة، وتراجع شعبية ترامب، والجدل بشأن سياساته التجارية والخارجية، فضلاً عن إخفاق مرشحين جمهوريين حظوا بدعمه المباشر.

فما أبرز الأسباب التي قادت إلى هذه الخسائر؟

الاقتصاد.. وعود اصطدمت بارتفاع الأسعار

تصدر الغلاء وتكاليف المعيشة اهتمامات الناخبين، رغم تعهدات ترامب خلال حملته الرئاسية عام 2024 بمعالجة التضخم وتحسين القدرة الشرائية للأميركيين.

وأظهرت استطلاعات الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن نحو 9 من كل 10 اعتبروا تكاليف المعيشة عاملاً مهماً في تصويتهم، فيما حمّل قرابة ثلثي المشاركين ترامب مسؤولية استمرار ارتفاع الأسعار.

وأضعفت هذه الأرقام واحدة من أبرز نقاط القوة التي استند إليها الجمهوريون في انتخابات 2024، وهي الثقة بقدرتهم على إدارة الاقتصاد.

ترامب يتحول إلى عبء انتخابي

لعب تراجع شعبية الرئيس الأميركي دوراً محورياً في خسائر حزبه، بعدما جعل ترامب من نفسه محوراً للحملات الجمهورية، ودعا أنصاره عملياً إلى التعامل مع الانتخابات باعتبارها تصويتاً على سياساته.

لكن استطلاعات الناخبين أظهرت أن نسبة تأييده تراجعت إلى نحو 38 بالمئة، بينما أعرب نحو 62 بالمئة عن عدم رضاهم عن أدائه.

وأدى ذلك إلى تحويل الانتخابات في عدد من الولايات إلى استفتاء على رئاسة ترامب، خصوصاً بين المستقلين والناخبين غير المنتمين إلى القاعدة الجمهورية المحافظة.

الرسوم الجمركية والحرب مع إيران

ساهمت السياسات التجارية والخارجية للإدارة الأميركية في تعميق المخاوف الاقتصادية، بعدما أثارت الرسوم الجمركية على الواردات والانعكاسات الاقتصادية للحرب مع إيران تساؤلات بشأن كلفة هذه الخيارات على المستهلكين والشركات.

ووجد الجمهوريون أنفسهم أمام ناخبين أكثر انشغالاً بالأسعار والوظائف والدخل، وأقل استعداداً لتقبل التداعيات الاقتصادية للمواجهات الخارجية.

وأظهرت استطلاعات الناخبين أن قطاعات واسعة تعتقد أن سياسات الإدارة زادت أوضاعها الاقتصادية صعوبة.

خسارة المستقلين وتراجع تأييد فئات حاسمة

كشفت النتائج عن تصدعات في التحالف الانتخابي الذي أعاد ترامب إلى الرئاسة عام 2024، خصوصاً بين الناخبين الشباب واللاتينيين والرجال السود.

وكانت المكاسب التي حققها الجمهوريون بين بعض هذه الفئات قد ساعدتهم في الانتخابات الرئاسية السابقة، لكن نتائج التجديد النصفي أظهرت تراجع قدرتهم على الاحتفاظ بذلك الزخم.

كما برزت أهمية أصوات المستقلين في عدد من المنافسات، ومن بينها كارولاينا الشمالية، حيث استفاد الديمقراطي روي كوبر من تأييد ناخبين خارج القاعدة الديمقراطية التقليدية.

مرشحون بدعم ترامب يخسرون

لم تقتصر الانتكاسة على السياسات العامة للحزب، بل امتدت إلى خياراته الانتخابية.

فقد خسر عدد من المرشحين الذين دعمهم ترامب مباشرة، بينهم مايكل واتلي في كارولاينا الشمالية، فيما تعرض الجمهوريون لخسائر لافتة في ولايات محافظة.

وأعادت هذه النتائج فتح النقاش داخل الحزب بشأن جدوى تقديم الولاء السياسي للرئيس على حساب قدرة المرشح على استقطاب الناخبين المستقلين والمعتدلين.

القلق من تركيز السلطة في البيت الأبيض

ظهر عامل آخر في استطلاعات الناخبين يتعلق بالتوازن بين مؤسسات الحكم الأميركية.

فقد أيد نحو 7 من كل 10 ناخبين تعزيز دور الكونغرس في مراقبة الرئيس ووضع ضوابط على صلاحياته، في مؤشر إلى تنامي القلق من اتساع نفوذ السلطة التنفيذية.

ومنح هذا الاتجاه الديمقراطيين فرصة لتقديم الانتخابات باعتبارها وسيلة لإعادة التوازن إلى واشنطن، بعد عامين من سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض والكونغرس.

الديمقراطيون يستثمرون الاستياء

استفاد الديمقراطيون من تركيز حملاتهم على الغلاء وتكاليف الرعاية الصحية والقدرة الشرائية، إلى جانب انتقاداتهم لسياسات ترامب.

وساعد هذا التركيز على استقطاب أصوات محتجة على الوضع الاقتصادي والسياسي، وتحقيق اختراقات انتخابية خارج الولايات المتأرجحة التقليدية.

كما أظهرت النتائج أن الديمقراطيين استطاعوا تحويل الاستياء من الإدارة إلى مكاسب فعلية في بعض المنافسات التي كانت تميل تاريخياً إلى الجمهوريين.

ماذا تعني الهزيمة للجمهوريين؟

تضع نتائج انتخابات التجديد النصفي الحزب الجمهوري أمام مراجعة سياسية تتجاوز خسارة المقاعد، وتمتد إلى طبيعة علاقته بترامب وقدرته على استعادة ثقة الناخبين خارج قاعدته المحافظة.

وتكشف النتائج أن ارتباط الحزب الوثيق بشخصية الرئيس لم يعد كافياً لضمان الفوز، خصوصاً عندما تتقدم المخاوف الاقتصادية على الشعارات السياسية.

ومع اقتراب النصف الثاني من ولاية ترامب، سيواجه الجمهوريون تحدياً مزدوجاً يتمثل في الدفاع عن سجل الإدارة من جهة، وإعادة بناء تحالف انتخابي أوسع من جهة أخرى.

أما الرسالة الأبرز التي حملتها صناديق الاقتراع، فهي أن الاقتصاد الذي ساعد ترامب على العودة إلى البيت الأبيض عام 2024 أصبح أحد أهم مصادر الضغط الانتخابي على حزبه في 2026.