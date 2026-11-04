وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، إنه مستعد تماما لقبول النتائج، مؤكدا عزمه التعاون مع الديمقراطيين وإمكانية التوصل إلى تفاهمات مشتركة معهم.

وعزا الرئيس الأميركي خسائر الجمهوريين إلى غياب اسمه عن بطاقات الاقتراع، مؤكدا عدم ندمه على دعم مرشحين من حزبه، بينهم السيناتور دارلين غراهام في كارولاينا الجنوبية، والمدعي العام لولاية تكساس كين باكستون.

وخسرت غراهام، شقيقة السيناتور الراحل ليندسي غراهام، أمام المرشحة الديمقراطية آني أندروز، فيما هزم الديمقراطي جيمس تالاريكو منافسه باكستون في تكساس.

وخلال المقابلة، التي أجريت بينما كان ترامب يتابع النتائج من البيت الأبيض، أبدى الرئيس الأميركي دهشته من خسارة غراهام، متسائلا عما إذا كان شقيقها ليندسي سيتمكن من الاحتفاظ بالمقعد لو خاض الانتخابات.

وتوفي ليندسي غراهام في يوليو الماضي عن 71 عاما، قبل أن تتولى شقيقته مقعده في مجلس الشيوخ وتترشح للاحتفاظ به بدعم من ترامب.