وبذلك، يفوز الديمقراطيون بمقعد جديد في ولاية كانت تعد تاريخيا معقلا للجمهوريين، ليقتربوا من السيطرة على مجلس الشيوخ عقب انتخابات التجديد النصفي، بحسب تقديرات شبكتي "سي إن إن"، و"إن بي سي".

وأغلقت مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة، الثلاثاء، مع ختام انتخابات التجديد النصفي التي ستكون حاسمة لما تبقى من الولاية الثانية لترامب.

وقد يفقد الجمهوريون الأغلبية في الكونغرس لصالح الديمقراطيين، مما قد يؤدي إلى تقييد صلاحيات ترامب.