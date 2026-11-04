وقال ترامب لشبكة "سي بي إس نيوز" في مقابلة هاتفية، تزامنا مع إغلاق مراكز الاقتراع في أنحاء البلاد: "لديّ السلطة المطلقة. إنها تسمى حق النقض".

وأكد ترامب أنه مستعد لاستخدام حق النقض ضد التشريعات الديمقراطية "إذا لزم الأمر"، مرحبا بلقب "السيد فيتو" لوصف نهجه تجاه الديمقراطيين في حال فوزهم بالأغلبية في مجلسي النواب أو الشيوخ.

وتوقع خبراء استطلاعات الرأي بعض الخسائر للحزب الجمهوري، وفي أواخر أكتوبر الماضي أشارت استطلاعات الرأي التي أجرتها "سي بي إس نيوز" إلى أن الجمهوريين قد يكونون على طريق فقدان السيطرة على مجلس النواب.

مع ذلك، ظل ترامب متفائلا عندما سئل عن فرص حزبه الجمهوري، وقال إنه "بغض النظر عن نتائج الانتخابات وتشكيلة الكونغرس العام المقبل، أنا واثق من قدرتي على مواصلة برنامجي خلال العامين المقبلين".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن قرارات المحكمة العليا الأخيرة "منحته وإدارته صلاحيات تنفيذية واسعة داخل الحكومة الفيدرالية، حتى لو حاول الكونغرس عرقلته".