وكتب رائد الفضاء أنيل مينون على منصة "إكس" من محطة الفضاء الدولية، الثلاثاء: "نعم. يمكنك حتى التصويت من الفضاء".

وأضاف مينون: "حظي الأفراد الأميركيين الثلاثة في الطاقم بشرف التصويت من محطة الفضاء الدولية".

وأكد أن رواد الفضاء تمكنوا من ملء بطاقة اقتراع إلكترونية، وإرسالها إلى مسؤولي الانتخابات.

ويستطيع رواد الفضاء التابعون لإدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) المشاركة في الانتخابات من الفضاء، منذ عام 1997.

ووفقا لـ"ناسا"، يملأ رواد الفضاء بطاقات الاقتراع في الفضاء، ثم يتم إرسالها بشكل مشفر.

وفي انتخابات التجديد النصفي، يجري التنافس على جميع المقاعد البالغ عددها 435 مقعدا بمجلس النواب، إلى جانب 35 مقعدا من أصل 100 مقعد في مجلس الشيوخ، وهو الغرفة الثانية في الكونغرس الأميركي.