وأوضحت أن الهجمات طالت مرافق توليد الكهرباء والمحطات الفرعية التي تنقلها إلى المناطق السكنية، مشيرة إلى دمار واسع في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وأضرار في أوديسا ومناطق أخرى.

وقالت إن كييف تواجه الوضع الأكثر حرجا، إذ فرضت الأضرار الجسيمة قطعا طارئا للتيار، من دون إمكانية تحديد جدول زمني لإمدادات الكهرباء في الوقت الراهن.

ويعمل آلاف العاملين في قطاع الطاقة في أنحاء أوكرانيا على إصلاح المعدات المتضررة منذ الليلة الماضية، ويستأنفون أعمالهم فور سماح الظروف الأمنية وانتهاء إنذارات الغارات الجوية، بحسب الطوارئ الأوكرانية.