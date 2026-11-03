وكانت السفينة "كراون آيريس"، التي ترفع علم بنما، تستعد للإبحار إلى حيفا وعلى متنها 940 راكبا و597 من أفراد الطاقم، عندما ورد التهديد من شخص مجهول.

وفتش أفراد خفر السواحل السفينة بمساعدة كلب مدرب على كشف المتفجرات وغواص، بالتزامن مع نشر وحدة خاصة في الموقع.

ولم تكشف عمليات الفحص الأولية عن وجود عبوة متفجرة. ومن المتوقع وصول خبراء من خفر السواحل عند الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش، لإجراء عمليات تفتيش إضافية قبل السماح للسفينة باستئناف رحلتها.

وفي سياق منفصل، تلقت سبع رحلات جوية على الأقل في أوروبا تهديدات بوجود قنابل، الثلاثاء، مما تسبب في اضطرابات بالمطارات، من دون العثور على عبوات متفجرة.