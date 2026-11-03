وقال ترامب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "فوكس أند فريندز"، إن إجراءات إدارته أسهمت في "إعادة بناء" الولايات المتحدة، مضيفا: "علينا أن نحافظ على عظمة أميركا. نحن عظماء الآن. كنا فظيعين قبل عامين".

وتأتي تصريحاته فيما ترجح استطلاعات الرأي فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلس النواب، مع احتفاظهم بفرصة لانتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ، وسط تراجع شعبية الرئيس، وفق وكالة فرانس برس.

الهجرة والاقتصاد في الواجهة

وركز ترامب على حملة إدارته ضد الهجرة غير النظامية، مكررا مزاعم بشأن دخول أعداد كبيرة من المجرمين إلى الولايات المتحدة قبل توليه الرئاسة.

وقال إن "الملايين والملايين" دخلوا البلاد، وإن كثيرا منهم "مجرمون وقتلة"، مدعيا أن بعضهم أُفرج عنهم من سجون في إفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا. ولم يقدم خلال المداخلة أدلة تدعم هذه المزاعم.

وفي الملف الاقتصادي، قال ترامب إن "مشكلة التضخم حُلت"، وإن شركات السيارات تتجه إلى الاستثمار في الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته.

وتأتي هذه التصريحات بينما تمثل تكاليف المعيشة وأسعار الوقود، التي ارتفعت بفعل الحرب على إيران، ضغوطا على الجمهوريين في الانتخابات.

تصريحات بشأن هرمز

وتطرق الرئيس الأميركي إلى المواجهة مع إيران، قائلا إن مضيق هرمز بات "تحت سيطرتنا الكاملة بفضل الحصار البحري" المفروض على طهران، مضيفا أن "كل شيء يسير على ما يرام"، بحسب وصفه.

كما أكد أن الولايات المتحدة استعادت مكانتها الدولية في عهده، قائلا: "نحن أكثر دولة أهمية في العالم. والجميع يحترمنا"، ومضيفا: "سوف نحافظ على هذا الوضع ونجعله أفضل".

وتشكل الانتخابات اختبارا لقدرة ترامب على الاحتفاظ بدعم الكونغرس خلال العامين المتبقيين من ولايته، فيما يسعى الديمقراطيون إلى استعادة الأغلبية والحد من قدرته على تمرير أجندته التشريعية.