وهيمنت على المناقشات التي سبقت اجتماع الدول الأعضاء في الكومنولث، البالغ عددها 56 دولة، التي تتألف معظمها من مستعمرات بريطانية سابقة، تساؤلات بشأن ما إذا كان ينبغي لبريطانيا تقديم اعتذار أو دفع تعويضات عن دورها في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

ورغم أن الملك تشارلز وبريطانيا لم يقدما حتى الآن اعتذارا من هذا القبيل ولم يعلنا مناقشة دفع تعويضات، تحدث الملك ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام عن أهمية الاستفادة من الكومنولث في تلبية الاحتياجات المعاصرة، من خلال تقديم الدعم في مجالات تغير المناخ والتعليم والصحة.

وذهب بيرنهام إلى أبعد من رؤساء الوزراء السابقين، إذ قال إنه منفتح على فكرة تقديم بريطانيا اعتذارا عن العبودية، مشيرا إلى أن مسؤولين يجرون محادثات مع القادة الوطنيين خلال القمة المنعقدة في أنتيغوا وباربودا، لبحث الصيغة التي قد يتخذها هذا الاعتذار.

وقال الملك تشارلز رئيس الكومنولث للقادة في خطابه الافتتاحي: "لا يمكننا تغيير أفعال من سبقونا، لكن بوسعنا التعلم من الماضي".

وأضاف: "لا تزال تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي تلقي بظلالها على هذه الجزر وعلى الدول الأعضاء الأخرى في الكومنولث، وكما قلت من قبل فإن هذا الفصل المخزي من التاريخ يملأ قلبي بالرعب وروحي بأعمق حزن شخصي".