وأضاف ترامب، في مقابلة مع برنامج "فوكس آند فريندز" على قناة "فوكس نيوز"، أن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى هذه المساعدات، مشيرا إلى أن بعض الديمقراطيين والسياسيين اليساريين يستخدمون التمويل الأميركي لإسرائيل ذريعة لانتقاد الجمهوريين.

وقال ترامب: "بالنسبة إلى دفع الأموال لإسرائيل، اتفقت أنا وبيبي نتنياهو على تقديم 4 مليارات دولار سنويا لإسرائيل، واتفقنا قبل أشهر على وقف ذلك".

وأضاف: "لقد اتفقنا بالفعل على أننا لن ندفع الأموال لإسرائيل بحلول نهاية هذا العام. والآن، سنساعد إسرائيل إذا احتاجت إلى المساعدة".

وتابع "لو كانوا بحاجة إليها لقلت: استمروا في تقديمها"، في إشارة إلى اعتقاده بأن إسرائيل لم تعد بحاجة إلى التمويل الأميركي.

وأوضح ترامب أن إسرائيل سيكون لديها خيار شراء الأسلحة التي تريدها، قائلا: "سيكون لديهم خيار شراء أسلحة، أيا كانت الأسلحة التي يريدونها".