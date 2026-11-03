ووصف البيان اللقاء المرتقب في البيت الأبيض بأنه يمثل "لحظة استثنائية في التاريخ الأميركي"، من دون تحديد موعده أو الكشف عن أسماء المشاركين أو جدول أعماله، وفق وكالة فرانس برس.

ويأتي الإعلان بعد دور لعبته ميلانيا في التوصل إلى هدنة إنسانية محلية في مدينة أوليشكي الأوكرانية الخاضعة للسيطرة الروسية، لإدخال المساعدات وإجلاء المدنيين الراغبين في المغادرة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، في 23 أكتوبر الماضي، موافقة موسكو وكييف على وقف مؤقت للعمليات العسكرية في المدينة، للسماح بوصول المساعدات والتحضير لإجلاء السكان عبر ممر آمن.

وبحسب وكالة رويترز، بدأت عمليات نقل سكان من أوليشكي في 30 أكتوبر، بموجب الهدنة التي توسطت فيها السيدة الأميركية الأولى. كما شاركت ميلانيا في جهود لإعادة أطفال أوكرانيين نُقلوا إلى روسيا خلال الحرب إلى عائلاتهم.

وبالتوازي، أعلن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف عقد محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر، لبحث إنهاء الحرب والترتيبات الأمنية لما بعدها وخفض التصعيد، وفق رويترز.

ولم يوضح بيان البيت الأبيض ما إذا كان اللقاء الذي ستستضيفه ميلانيا مرتبطا بهذه المحادثات.