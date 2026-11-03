أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان استعداده لقطع الكهرباء عن مكتبه إذا اقتضت الضرورة، مقابل ضمان استمرار الإنتاج، في تصريحات تعكس الضغوط التي يفرضها نقص إمدادات الطاقة على النشاط الاقتصادي في البلاد.
وقال بيزشكيان: "إذا لزم الأمر، سأقطع الكهرباء عن مكتبي الخاص، لكنني لن أسمح بتوقف دورة الإنتاج"، داعيا المسؤولين المعنيين إلى التحرك وتعزيز الرقابة على القطاع.
وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للمنشآت الإنتاجية في توفير الطاقة، مشيرا إلى أن قطع الغاز والكهرباء عن المراكز الثقافية بدلا من قطاع الإنتاج يمثل رسالة عملية "أبلغ من ألف خطاب".
وأضاف أن الحفاظ على استمرارية الإنتاج يتطلب ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، تقوم على مبدأ: "سأستهلك قدرا أقل، لكي يظل الإنتاج قابلا للاستمرار".