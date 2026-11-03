وقال بيزشكيان: "إذا لزم الأمر، سأقطع الكهرباء عن مكتبي الخاص، لكنني لن أسمح بتوقف دورة الإنتاج"، داعيا المسؤولين المعنيين إلى التحرك وتعزيز الرقابة على القطاع.

وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية للمنشآت الإنتاجية في توفير الطاقة، مشيرا إلى أن قطع الغاز والكهرباء عن المراكز الثقافية بدلا من قطاع الإنتاج يمثل رسالة عملية "أبلغ من ألف خطاب".

وأضاف أن الحفاظ على استمرارية الإنتاج يتطلب ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك، تقوم على مبدأ: "سأستهلك قدرا أقل، لكي يظل الإنتاج قابلا للاستمرار".