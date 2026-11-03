وقال زيلينسكي، في منشور على منصة "إكس" عقب وصوله، إنه سيناقش هذه الملفات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأرفق الرئيس الأوكراني منشوره بمقطع فيديو يظهر مغادرته الطائرة، فيما كان السفير الأوكراني لدى ألمانيا أوليكسي ماكييف بين مستقبليه في المطار.

وتأتي الزيارة قبل جولة محادثات ثلاثية بين أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة، تستضيفها أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر، على مستوى مستشاري رؤساء الدول والحكومات.

وقال المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إن الجولة ستتناول الترتيبات الأمنية لما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والمساعدات الإنسانية، والخطوات المقبلة نحو السلام.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي مبعوثون أميركيون خلال الأسبوع الجاري في بروكسل ممثلين عن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والترتيبات الأمنية الأوروبية لما بعد الحرب، وإعادة الإعمار.

وإلى جانب التنسيق الدبلوماسي، يسعى زيلينسكي إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية والحصول على مساعدات لدعم إمدادات الطاقة المتضررة، مع استمرار الحرب التي تقترب من إكمال عامها الخامس.

وكان ميرتس قد أعلن وصول الرئيس الأوكراني خلال كلمة أمام غرفة التجارة والصناعة في برلين، قائلا: "سيكون هنا معي مجددا بعد ظهر اليوم مباشرة".

وفرضت السلطات الألمانية إجراءات أمنية واسعة لتأمين الزيارة ومشاركة زيلينسكي في مؤتمر برلين للأمن، بمساندة نحو 3400 شرطي إضافي من أنحاء البلاد.

وأُغلقت أجزاء من الحي الحكومي وشوارع في غرب وسط المدينة، وانتشرت وحدات خاصة وقناصة، فيما تمركز أفراد شرطة مسلحون عند الحواجز.

وشملت التدابير تعليق توقف مترو الأنفاق مؤقتا في محطة البرلمان الألماني، وإغلاق أجزاء من نهر شبريه والمجال الجوي فوق برلين لفترات محددة.

ويجمع مؤتمر برلين للأمن مسؤولين دوليين وممثلين عن الصناعات الدفاعية وخبراء عسكريين وباحثين، لمناقشة التهديدات العسكرية والوضع الأمني.