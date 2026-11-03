ومن المتوقع أن تفتح مراكز التصويت أبوابها تباعا في ولايات نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وكونيتيكت وإنديانا وكنتاكي وماين ونيوهامبشير، مع اختلاف مواعيد الافتتاح من منطقة إلى أخرى داخل بعض الولايات.

ويتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تجرى وسط استياء شعبي من ارتفاع الأسعار والحرب مع إيران، في استحقاق يُنظر إليه باعتباره استفتاء على أداء الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الثانية.

ويأمل الديمقراطيون في استثمار حالة الاستياء من الأوضاع الاقتصادية، وعدم وفاء ترامب بوعوده بشأن خفض تكاليف المعيشة، لتحقيق مكاسب في الكونغرس، واستعادة السيطرة على أحد مجلسيه أو كليهما.

في المقابل، يراهن الجمهوريون على تفوقهم المالي في الحملات الانتخابية للحد من خسائرهم، وسط مخاوف من فقدان السيطرة على مجلس النواب، ومعركة محتدمة للاحتفاظ بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ.

وتبدو المنافسة متقاربة في المجلسين، إذ يحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بثلاثة مقاعد إضافية في مجلس النواب لاستعادة الأغلبية، وأربعة مقاعد صافية في مجلس الشيوخ، في ظل صعوبة المنافسة على عدد من المقاعد في ولايات تميل تقليديا إلى الجمهوريين.

وتشمل انتخابات الثلاثاء جميع مقاعد مجلس النواب، ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

وبينما بدت فرص الديمقراطيين في مجلس الشيوخ محدودة في بداية الحملة، أظهرت استطلاعات لاحقة منافسات قوية في ولايات تميل تقليديا إلى الجمهوريين، بينها تكساس وكانساس، مما عزز احتمالات تغير الأغلبية.