وأعلن ويتكوف، أن مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا سيعقدون اجتماعا ثلاثيا في أبوظبي يومي العاشر والحادي عشر من نوفمبر، لدفع مفاوضات السلام قدما.

وكتب ويتكوف على منصة "إكس" أن الولايات المتحدة ستتولى "التوسط في مفاوضات على مستوى فرق العمل" بين أوكرانيا وروسيا يومي 10 و11 نوفمبر في أبوظبي".

وأضاف: "ستركز المناقشات على الترتيبات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب، وخفض التصعيد، والجهود الإنسانية، والخطوات التالية نحو السلام"، بحسب فرانس برس.

وقال إن المفاوضين الأميركيين سيلتقون أيضا في وقت لاحق من هذا الأسبوع في بروكسل ممثلين عن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وكتب أن تلك المحادثات ستتناول "الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهيكل الأمن الأوروبي في مرحلة ما بعد الحرب، والفرص الاقتصادية لدعم إعادة إعمار أوكرانيا".