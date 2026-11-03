وأتاح هذا الاختبار "تعزيز القدرة على توجيه ضربة عمودية نحو الهدف من خلال تحسين القدرة على المناورة في المرحلة النهائية من مسار صاروخ كروز"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وذكرت الوكالة أن الرأس الحربي "قادر على تحويل منطقة مستهدفة مساحتها من 5 إلى 6 هكتارات إلى رماد باستخدام قوته القصوى عالية الكثافة".

وصرح مسؤول كوري شمالي بأن هذا الاختبار أجري "لأن قواتنا المسلحة يجب أن تدافع عن أمن البلاد وتردع كل أنواع التهديدات"، وفقا لفرانس برس.

وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت يوم السبت الماضي قنبلة عنقودية يمكن تركيبها على صواريخ باليستية تكتيكية.