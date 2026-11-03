وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الدفاع الجوي التابعة لها تعاملت مع 493 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تستهدف العاصمة موسكو خلال ساعات الليل الماضية.

وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق تلغرام "بين الساعة 20:30 من يوم 2 نوفمبر والساعة 07:30 من يوم 3 نوفمبر (بتوقيت موسكو)، حلّقت 493 طائرة مسيرة باتجاه منطقة موسكو".

وأضاف سوبيانين أن معظم الطائرات المسيرة أُسقِط عند المداخل الخارجية، لكن "تم اعتراض 187 طائرة مسيرة لدى اقترابها من موسكو".

من ناحية ثانية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربة واسعة النطاق ضد أهداف في قطاع الطاقة الأوكراني خلال الليل.

وأضافت أن القوات الروسية تواصل استهداف البنية التحتية للمواني الأوكرانية والسفن المستخدمة لصالح قوات نظام كييف، ومنشآت الطاقة التي تغذي مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.

وقالت في بيان: "في ليلة 3 نوفمبر، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق باستخدام أسلحة أرضية وجوية عالية الدقة وطائرات هجومية بعيدة المدى".