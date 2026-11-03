وبحسب الفريق المكلف تحديد هويات الجثث والذي يضم شرطيين وخبراء في الطب الشرعي، فإن الضحايا هم 54 مواطنا إسبانيا و15 أجنبيا.

وأشار الفريق إلى أن الضحايا الأجانب هم: 4 أميركيين وأستراليان ويابانيان ومواطن من كل من الأرجنتين وكندا وفرنسا والمكسيك والبرتغال وتشيكيا وتونس.

ويتواصل التحقيق في أسباب الحادث.

وأوضح وزير النقل أوسكار بوينتي أن الحادث بدأ بعطل في نظام معلوماتي أجبر عددا من القطارات على التوقف، مشيرا إلى احتمال وقوع "خطأ بشري" في ظل "ملابسات يكتنفها الغموض".

لكن وفق المعطيات الأولية، صدرت بعد وقت قصير من العطل "تعليمات خاطئة" من مركز المراقبة تقضي باستئناف قطار "رينفي" رحلته.

واصطدم هذا القطار بعد ذلك بقطار آخر متوقف "بسرعة تُقدّر بين 160 و200 كيلومتر في الساعة"، وفق مذكرة أولية صادرة عن الهيئة الإدارية المستقلة المكلّفة التحقيق في حوادث القطارات.

وهذا ثاني حادث تصادم قطارين تشهده إسبانيا في أقل من عام، بعد حادث مماثل في يناير أودى بـ46 شخصا.