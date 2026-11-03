وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن الاتهام يمثل "استفزازا سياسيا خطيرا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء.

وأضافت كيم يو جونغ أن هذه الاتهامات تمثل "محاولة خبيثة" أخرى من جانب الولايات المتحدة للإضرار بسمعة كوريا الشمالية أمام الرأي العام.

وكان مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) قد نسب يوم السبت الهجوم إلى قراصنة كوريين شماليين ينتمون إلى مجموعة "تريدر تريتر".

وربطت شركة "تي ر إم لابس" المتخصصة في تحليل تقنية البلوك تشين الهجوم أيضًا بالمجموعة نفسها.

ووفقًا للشركة، نقل المهاجمون معظم الأصول البالغة قيمتها 6.3 مليار دولار خلال 20 دقيقة، فيما يبدو أنه محاولة لمنع تجميدها.

ويُعتقد أن الهجوم السيبراني هو أكبر عملية سرقة من منصة لتداول العملات المشفرة حتى الآن.

ويتجاوز حجم هذه السرقة بكثير العملية السابقة التي سجلت رقمًا قياسيا، واستهدفت أصولا رقمية بقيمة نحو 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات المشفرة "بايبت" في عام 2025، والتي نُسبت أيضًا إلى مجموعة القرصنة الكورية الشمالية.