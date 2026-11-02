وقالت وزيرة الداخلية شبانة محمود إن التغييرات، المقرر تطبيقها خلال عام 2027، تهدف إلى ربط الحصول على الإقامة الدائمة بمساهمة المهاجر في بريطانيا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وبموجب التغييرات المعلنة، سيتمكن من يتقاضون راتبا سنويا لا يقل عن 50 ألف جنيه إسترليني، أي نحو 67 ألف دولار، من التقدم للحصول على الإقامة الدائمة بعد خمس سنوات.

وتسري المدة نفسها على العاملين في القطاع العام، بمن فيهم الأطباء والممرضون والمعلمون.

أما الذين تتجاوز رواتبهم السنوية 125 ألف جنيه إسترليني، فسيتمكنون من التقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة بعد ثلاث سنوات.

ودافعت محمود أمام المشرعين عن التغييرات، معتبرة أنها ستعيد العدالة إلى نظام الهجرة.

وأشارت إلى أن والديها قدما من باكستان قبل نحو نصف قرن، مؤكدة مسؤوليتها عن ضمان التزام نظام الهجرة بقيم الإنصاف التي قالت إن بريطانيا تقوم عليها.