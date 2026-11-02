وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، إن القوات الحكومية، بمساندة المقاومة الشعبية، استعادت موقعي "نوبة وثيب" و"تبة مبارك"، بعد اقتحام مواقع كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين، من دون تحديد حصيلة دقيقة أو إعلان خسائر القوات الحكومية.

وأشار المركز إلى أن القوات الحكومية تخوض معارك على امتداد جبهات المحافظة، بإسناد من الطيران الحربي والطائرات المسيرة.

وتأتي التطورات ضمن تحركات حكومية لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة، في إطار عملية "فجر اليمن"، التي أُعلن عنها في أكتوبر الماضي.

وتشهد جبهات غربي تعز وجنوبها مواجهات متقطعة، يسعى خلالها الطرفان إلى تعزيز مواقعهما والسيطرة على المرتفعات والطرق الحيوية.