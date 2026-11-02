ويأتي ذلك بعد هجوم إلكتروني شهدته فرنسا الشهر الماضي، وقالت الشرطة حينها إن متسللين سيطروا على وحدات التبريد في مئات المتاجر الكبرى، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في بعض الحالات، وتسبب في حرائق وخسائر في المواد الغذائية.

وكانت شركة "آهولد" قد أبلغت الشرطة الهولندية الشهر الماضي بواقعة تتعلق بالأمن السيبراني والشبكات، بعد رصد نشاط مشبوه في بنيتها التحتية.

وقالت متحدثة باسم سلسلة متاجر "ديلهايز" إن الشركة لاحظت، الإثنين، ارتفاعا في درجات الحرارة داخل أنظمة التبريد، مضيفة أنها تجري تحقيقا في الواقعة.

ونقلت وكالة أنباء "بلجا" عن ستيفان مولانز، الرئيس التنفيذي لشركة "سابكوبيل" البلجيكية المتخصصة في أنظمة التبريد، التي تشغّل أنظمة "ديلهايز"، قوله إن الواقعة نجمت عن هجوم إلكتروني، إذ جرى تحويل مبخرات وحدات التبريد إلى وضع إزالة الجليد.

وقال متحدث باسم مجموعة "كولرويت"، التي تدير متاجر "سبار" في بلجيكا بنظام الامتياز التجاري، إن أنظمة التبريد في خمسة متاجر تعرضت للهجوم.

ولم تحدد السلطات الجهة التي يُعتقد أنها تقف وراء هجمات الشهر الماضي، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.