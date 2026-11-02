وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع بودكاست "بود فورس وان"، نُشرت الإثنين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن "بلومبرغ".

وردا على سؤال افتراضي بشأن احتمال إقدام الديمقراطيين على اعتقال ماسك أو الاستيلاء على مصانعه أو تأميم "سبيس إكس"، قال ترامب: "مجرد كلام، لكن إذا تحول الكلام إلى فعل، فسيتعين علينا حمايتهم".

كما سُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان سيصدر عفوا مسبقا عن أشخاص عملوا معه، فأجاب: "سأفعل ذلك إذا اقتضت الحاجة".