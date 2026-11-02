وأفادت قناة "إي آر تي نيوز" اليونانية بأن رودس كانت الأكثر تضررا من موجة الأمطار والفيضانات التي ضربت مناطق عدة في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وغمرت المياه طرقا ومنازل في بلدية أرخانجيلوس، وأظهرت مقاطع فيديو نشرها سكان على مواقع التواصل الاجتماعي شوارع تحولت إلى مجار للمياه المتدفقة.

وأرسلت سلطات الحماية المدنية، خلال الليل، رسالة نصية تحذيرية إلى سكان الجزيرة، دعتهم فيها إلى عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة، والامتناع عن قيادة السيارات، فيما تقرر استمرار إغلاق المدارس في الوقت الراهن.

وامتدت الفيضانات إلى جزيرة ساموس ومدينة فولوس الساحلية، حيث تدخلت فرق الإطفاء للتعامل مع تجمعات المياه.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية من استمرار الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية حتى الثلاثاء، خصوصا في غرب البلاد وشمالها.

وتأتي هذه الموجة بعد طقس سيئ على نحو استثنائي شهدته اليونان خلال أكتوبر، تعرضت خلاله مناطق من البلاد لعواصف شديدة بصورة متكررة.