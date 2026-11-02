وفي حال إقرار الخطة، سيتراوح الإنفاق المخصص لتعزيز القدرات الدفاعية خلال السنوات الخمس التي تبدأ في أبريل 2027 بين 70 و80 تريليون ين (457 و508 مليارات دولار)، بزيادة تبلغ نحو 1.8 مرة مقارنة بالمبلغ المخصص في الخطة الخمسية الحالية، التي بدأت في السنة المالية 2023، والبالغ نحو 43 تريليون ين.

وقد يتغير هذا الرقم في ظل عمل الحكومة على إعداد الموازنة الجديدة بحلول نهاية العام، ومراجعة وثائقها الأمنية الثلاث.

وقال أحد المصدرين إن من المتوقع تخصيص جزء من الإنفاق الجديد لصفقات شراء تشمل أعدادا كبيرة من الطائرات المسيرة.

وأضاف أن ضعف الين أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء المعدات الدفاعية.

وذكر المصدر الثاني أن الرقم النهائي قد يتراوح بين نحو 75 و80 تريليون ين، لكنه شكك في كفاية هذا المبلغ بالنظر إلى الوضع الأمني في شرق آسيا، مضيفا أن الرقم النهائي سيخضع لمناقشات بين الحكومة والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.