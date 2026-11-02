وفندت السفارة، في بيان نقلته وكالة مهر للأنباء، الإثنين، الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض عمران أحمد صديقي، سفير باكستان لدى إيران، لاعتداء، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.

وجاء هذا النفي عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر حالة من الفوضى وشجارا بالأيدي بين مجموعة من الأشخاص داخل مبنى غير محدد الهوية.

وتزامن انتشار المقطع مع تداول مزاعم تفيد بتعرض السفير الباكستاني لاعتداء خلال فعالية، ونقله إلى المستشفى على إثر ذلك، بحسب وكالة مهر.

يُذكر أن صديقي عين سفيرا لباكستان لدى إيران في فبراير من العام الماضي، بعدما شغل سابقا منصب سفير بلاده لدى بنغلاديش.