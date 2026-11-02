وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم كان على بعد 58 كيلومترا من جنوب مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم استهداف موقع لإيواء وتخزين منصات إطلاق منظومات "نيبتون" الصاروخية في مقاطعة أوديسا الأوكرانية.

وقال مسؤول في أوديسا في منشور منفصل على تلغرام إن هجوما روسيا أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

من ناحية ثانية، أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 4 أشخاص جراء هجمات روسية استهدفت مدينة زابوريجيا ومناطق في المقاطعة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.