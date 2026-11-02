وشملت الأضرار بلدة سياحية في كولورادو تتأهب لارتفاع تاريخي في منسوب نهرها الرئيسي، في وقت يواجه فيه سكان هذه المنطقة -الجافة عادة- موجة أخرى من الأمطار الغزيرة.

وحذر المسؤولون في باغوسا سبرينغز، وهي بلدة تقع في جنوب غرب كولورادو وتضم أكثر من 2000 نسمة في جبال روكي وتوجد بالقرب من منتجعات التزلج وتشتهر بينابيعها الساخنة، من "فيضانات كارثية" محتملة حيث من المتوقع أن يصل منسوب نهر سان خوان إلى ذروته ليتجاوز 20 قدما في وقت متأخر من ليلة الأحد.

وأوضح مكتب مأمور مقاطعة "أرتشوليتا" في منشور عبر فيسبوك: "لوضع الأمور في سياقها الصحيح، فإن فيضان عام 1911 المدمر - الذي جرف معظم معالم بلدة باغوسا آنذاك - شهد تدفق نهر سان خوان ليصل إلى ذروة ارتفاعه عند نحو 17.8 قدما". وأضاف: "هذا حدث فيضان كارثي محتمل".

وبحلول غروب شمس يوم الأحد، بلغ منسوب مياه النهر ذروته ليصل إلى نحو 14 قدما، وفقا للمتحدثة باسم المقاطعة، فيكي شافر. وتزامن ذلك مع إغلاق الطرق المؤدية من البلدة وإليها، وسط حث السلطات للسكان الذين لم تشملهم أوامر الإخلاء على البقاء في منازلهم.

وفي الوقت نفسه، أصدرت السلطات المحلية في أنحاء ولاية أريزونا أوامر إخلاء قسري، في حين تسببت الأمطار الغزيرة في إغلاق العديد من الطرق السريعة.