تفصيلا، أعلنت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن تدمير 20 طائرة مسيرة خلال الليل فوق مدينة فورونيج و8 مقاطعات ضمن المنطقة.

وفي وقت لاحق، نقلت الوكالة عن حاكم مقاطعة روستوف أنه تم تدمير أكثر من 30 طائرة مسيرة في مدينة كامينسك-شاختينسكي و6 مناطق أخرى تابعة للمقاطعة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "تاس" بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي ضد هجوم تشنه القوات الأوكرانية على مقاطعة سامارا، على بعد حوالي 850 إلى 1000 كيلومتر جنوب شرقي موسكو.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها اعترضت ودمرت 47 طائرة مسيرة أوكرانية بأجواء مناطق روسية خلال 12 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال الفترة من الساعة 8:00 إلى 20:00 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 47 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود، ونيجني نوفغورود، وكورسك، وكالوغا، وتولا، وفورونيج، وسمولينسك، وروستوف، وموسكو".

تحذيرات كاذبة

واليوم الإثنين، أعلنت روسيا وأوكرانيا عن تعرضهما لهجوم إلكتروني حذر السكان في البلدين من هجمات بالمسيرات أو الصواريخ.

ففي روسيا، تعرض تطبيقها المخصص للهواتف المحمولة الذي يستخدم لتنبيه السكان من هجمات المسيّرات الأوكرانية، لـ"هجوم إلكتروني واسع النطاق".

وقالت وزارة الطوارئ الروسية على "تلغرام": "تعرض التطبيق التابع للوزارة لهجوم إلكتروني واسع النطاق، مما أتاح للمهاجمين نشر معلومات كاذبة بين السكان".

أضافت: "تجري حاليا أعمال لمعالجة الثغرة الأمنية في التطبيق، واستعادة عمله بشكل طبيعي".

وجاء الإعلان الروسي بعد واقعة مشابهة في أوكرانيا، إذ أرسل تطبيق الإنذار الجوي، الأحد، إشعارات بشأن "تهديدات بوقوع هجمات نووية أو كيميائية أو اندلاع اشتباكات في الشوارع"، قبل أن تعلن كييف تعرض التطبيق لاختراق.

وبعد الإشعارات، أفاد سلاح الجو الأوكراني أن نظام الإنذار من الغارات الجوية في البلاد تعرض للاختراق في وقت متأخر من الأحد.