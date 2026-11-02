وقالت وزارة الطوارئ الروسية على "تلغرام": "تعرض التطبيق التابع للوزارة لهجوم إلكتروني واسع النطاق، مما أتاح للمهاجمين نشر معلومات كاذبة بين السكان".

وأضافت: "تجري حاليا أعمال لمعالجة الثغرة الأمنية في التطبيق، واستعادة عمله بشكل طبيعي".

وجاء الإعلان الروسي بعد واقعة مشابهة في أوكرانيا، إذ أرسل تطبيق الإنذار الجوي، الأحد، إشعارات بشأن "تهديدات بوقوع هجمات نووية أو كيميائية أو اندلاع اشتباكات في الشوارع"، قبل أن تعلن كييف تعرض التطبيق لاختراق.

وبعد الإشعارات التي كتبت باللغة الروسية وأثارت قلقا كبيرا في أنحاء أوكرانيا، أفاد سلاح الجو لدى الأخيرة أن نظام الإنذار من الغارات الجوية في البلاد تعرض للاختراق في وقت متأخر من الأحد.

وجاء في أحد التحذيرات: "مرحبا. إنذار نووي على وشك الانطلاق في أنحاء أوكرانيا. لا تقلقوا، صاروخ أوريشنيك في طريقه إليكم".

كما أفادت صحيفة "كييف إندبندنت" أن صافرات الإنذار من الغارات الجوية دوت في مختلف مناطق البلاد.