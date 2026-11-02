وأعلنت السلطات الإسبانية، الأحد، إن الحادث الذي وقع في أوردا أسفر عن مقتل 12 أجنبي، من بينهم شخص عربي من الجنسية التونسية.

وكان باقي الضحايا الأجانب 4 أميركيين، وشخص واحد من كل من الجنسيات الفرنسية، والكندية، واليابانية، والبرتغالية، والمكسيكية، والتشيكية، والأرجنتينية.

وأفاد بيان صادر عن خبراء الطب الشرعي والشرطة، أنه تم التعرف على هوية 66 شخصا من أصل 69 لقوا حتفهم في هذه الكارثة التي وقعت الأربعاء بمقاطعة توليدو.