وبعد الإشعارات التي كتبت باللغة الروسية وأثارت قلقا كبيرا في أنحاء أوكرانيا، أفاد سلاح الجو أن نظام الإنذار من الغارات الجوية في البلاد تعرض للاختراق في وقت متأخر من الأحد.

وجاء في أحد التحذيرات: "مرحبا. إنذار نووي على وشك الانطلاق في أنحاء أوكرانيا. لا تقلقوا، صاروخ أوريشنيك في طريقه إليكم".

كما أفادت صحيفة "كييف إندبندنت" أن صافرات الإنذار من الغارات الجوية دوت في مختلف مناطق البلاد.

وصرح سلاح الجو الأوكراني قائلا: "من المرجح أن تطبيق التنبيه الجوي تعرض للاختراق من قبل العدو. لا يوجد أي تهديد إشعاعي. يرجى التزام الهدوء ومتابعة تحديثاتنا عبر قناتنا على تطبيق تلغرام".

كما تحدث عدد من حكام المقاطعات عن تعرض النظام للاختراق، مؤكدين للسكان عدم وجود أي تهديد حقيقي.

وحذر مسؤولون أوكرانيون أيضا من أن الهجوم السيبراني قد يتضمن عمليات تصيد احتيالي، عبر روابط مرفقة بالرسائل.

وبعد نحو ساعة، أُزيلت هذه التحذيرات الكاذبة من التطبيق، وفق "كييف إندبندنت".