وتحطمت الطائرة الخاصة التي كانت تقل 9 أشخاص فوق أحد أحياء الولاية.

وأظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت لحظة سقوط الطائرة بسرعة هائلة واصطامها بالأرض، مما أدى إلى حدوث انفجار واندلاع كرة لهب.

وقال وزير النقل شون دافي في بيان، إن الحادث الذي وقع في مقاطعة بالم بيتش "مأساة مروعة".

وهذه المقاطعة ذاتها التي يقع فيها منتجع مارالاغو الذي يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن الطائرة أقلعت من مدينة أوستن بولاية تكساس، باتجاه جزر البهاماس.