وأعرب الجهاز، المسؤول عن الأمن الداخلي في روسيا، عن شكره للجانب الأميركي، قائلا: "نشكر الجانب الأميركي على المعلومات التي قدمها".

وأوضح الجهاز أن المشتبه به نشر صورة عبر الإنترنت التُقطت داخل حديقة تساريتسينو، جنوبي موسكو، ظهر فيها مرتديا قناعا يغطي وجهه وملابس ذات طابع عسكري، ويحمل جسما يشبه سلاحا آليا.

وأرفق المشتبه به الصورة بعبارة باللغة الإنجليزية تقول: "لقد وجدت مكانا".

وبحسب السلطات الروسية، عثر المحققون خلال تفتيش منزل المراهق على الملابس والأغراض التي ظهرت في الصورة المنشورة عبر الإنترنت.

وأشار جهاز الأمن الاتحادي إلى أن المشتبه به أجرى عددا كبيرا من عمليات البحث عبر الإنترنت تتعلق بالهجمات الإرهابية وعمليات القتل الجماعي وأعمال العنف.

وعقب تلقي التحذير الأميركي، ألغت السلطات الروسية جميع الفعاليات العامة التي كان من المقرر تنظيمها، السبت، في حديقة تساريتسينو، وشددت الإجراءات الأمنية في المنطقة.

وفي السياق ذاته، أصدرت السفارة الألمانية في موسكو تحذيرا لرعاياها، دعتهم فيه إلى تجنب زيارة الحديقة.

وكانت السفارة الأميركية في موسكو قد حذرت السلطات الروسية من احتمال وقوع هجوم إرهابي في حديقة متحف ومحمية تساريتسينو، مشيرة إلى مخاوف من وقوع حادث قد يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.