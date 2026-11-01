وقال قائد شرطة دالاس، دانيال كومو، إن المحققين يعملون على تحديد ما إذا كانت حوادث إطلاق النار الثلاثة مرتبطة ببعضها، مشيرا إلى أن دوافعها لم تتضح بعد.

وأوضح كومو أن الشرطة ألقت القبض على عدد من الأشخاص على خلفية الحوادث، من دون الكشف عن عدد الموقوفين أو طبيعة التهم المحتملة الموجهة إليهم.

وأضاف: "هذه منطقة واسعة للغاية، وقد وقعت الحوادث في مواقع متفرقة، ونجري حاليا تحقيقات مع بعض الأشخاص الذين ألقينا القبض عليهم، بينما نواصل العمل لتحديد طبيعة ارتباطهم بحوادث إطلاق النار".

وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة من أعمال العنف التي شهدتها مناطق متفرقة في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تزامنت مع احتفالات عيد الهالوين.