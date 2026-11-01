وشهدت باريس ومدن فرنسية أخرى، السبت، صدامات بعد مشاركة مئات الآلاف في احتجاجات للأسبوع الثالث على التوالي، تنديدا بارتفاع تكاليف المعيشة.

وأفادت مديرية شرطة باريس بأن مئات من مثيري الشغب هاجموا قوات الأمن بمقذوفات، من بينها زجاجة حارقة.

وقالت النيابة العامة، الأحد، إن "مواد متفجرة أُلقيت باتجاه نحو 15 عنصرا من الدرك، إضافة إلى عناصر من الشرطة"، موضحة أنها فتحت تحقيقا بتهمة "محاولة قتل أشخاص يتولون مهاما في السلطة العامة".

وأظهرت صور ومقاطع فيديو، بينها مواد مصورة لوكالة فرانس برس، عبوة حارقة بدائية الصنع تنفجر عند قدمي أحد عناصر الأمن في شرق باريس.

وأوضحت النيابة العامة أن حصر عدد المصابين لا يزال جاريا، مشيرة إلى أن الإصابات المبلغ عنها تشمل حروقا من الدرجة الثانية.

وأضافت أنه "لم يُوقف أي مشتبه به حتى الآن على خلفية الحادثة"، وأن المحققين يعملون على تحديد المسؤولين عنها.

وكان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز قد ندد، السبت، بمستوى "استثنائي" من العنف الذي مارسه بعض مثيري الشغب.