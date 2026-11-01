وبحسب إنترفاكس، قال أوشاكوف: "أعتقد أنه سيرد، بالطبع. فبوتين لم يرفض قط إجراء محادثات".

وأضاف الكرملين أن الجولة الأولى من المحادثات بشأن أوكرانيا يجب أن تكون ثلاثية، بمشاركة موسكو وواشنطن وكييف.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، لوسائل إعلام إنه "سيرتب اجتماعا قريبا جدا، وأعتقد أن من الممكن تحقيق قدر كبير من التقدم"، فيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها قد دعا، الثلاثاء، إلى إضفاء زخم جديد على محادثات السلام.

وقال سيبيها للصحفيين: "نحتاج إلى بث حيوية جديدة في جهودنا السلمية، وتسريع وتيرتها، وإضفاء زخم جديد، (أي) طريقة لضخ هذه الطاقة الجديدة في جهودنا السلمية".

وأضاف أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب من زعيمَي فنلندا والنرويج إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وعقد قمة بين أوكرانيا وروسيا.