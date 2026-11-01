وأكد المسؤول الكردي ميثات سنجار، في مقابلة مع قناة "ميديا خبر" التلفزيونية نبأ نقل أوجلان إلى مكان آخر، بدون تقديم المزيد من التفاصيل.

ويعد تحسين ظروف السجن لعبد الله أوجلان، الذي يرأس حزب العمال الكردستاني، مطلب كردي رئيسي في المساعي الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر منذ 42 عاما بين الجماعة المسلحة والسلطات التركية.

ويحتجز أوجلان في سجن يقع في جزيرة إمرالي ببحر مرمرة، الذي يربط البحر الأسود ببحر إيجه منذ القبض عليه في عام 1999.

وأعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه في مايو 2025 استجابة لنداء عبد الله أوجلان بالتخلي عن السلاح وإنهاء العمل المسلح.

وفي أكتوبر، أعلن الحزب سحب جميع مقاتليه من الأراضي التركية.

وأقر البرلمان التركي، في أغسطس، مشروع قانون يمهد لعودة مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى الحياة المدنية، بعد أكثر من 4 عقود من الصراع المسلح.

وبدأت عملية السلام في أكتوبر 2024 بمبادرة من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، حليف الرئيس رجب طيب أردوغان، لإنهاء صراع أودى بحياة ما لا يقل عن 50 ألف شخص.