وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي في أتلانتا بولاية جورجيا، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، إن بولسونارو كان يحمل تأشيرة دخول أميركية سارية، وإن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا بالسماح له بدخول الولايات المتحدة.

وأضاف أن "الحكومة الأميركية لم تشارك بشكل مباشر" في الترتيبات التي اتخذها بولسونارو لمغادرة البرازيل.

وكان بولسونارو غادر بلاده سرا، الثلاثاء، بعد يومين من خسارته جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، ووصل إلى ولاية فلوريدا الأميركية، الأربعاء، على متن طائرة خاصة، مرورا بالأرجنتين والإكوادور.

وتأتي تصريحات روبيو وسط ضغوط يتعرض لها ترامب والرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لتوضيح دور واشنطن وبوينس آيرس المحتمل في مغادرة بولسونارو البرازيل.

من جانبه، أعلن ترامب، السبت، أنه لا يعتزم لقاء بولسونارو، لكنه أكد أن بإمكانه البقاء في الولايات المتحدة للمدة التي يريدها.

وقال ترامب للصحفيين في مقر إقامته بولاية فلوريدا: "أعتقد أنه عومل بطريقة سيئة للغاية. سيئة للغاية. لذلك يمكنه البقاء هنا للمدة التي يريدها".