وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن إدارة الصواريخ أجرت الاختبار، السبت، لتقييم مدى ملاءمة رأس حربية عنقودية للظروف القتالية وفعاليتها التدميرية، تمهيدا لتركيبها على صواريخ باليستية تكتيكية.

وأشارت إلى أن الجنرال كيم جونغ-سيك، عضو اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم والنائب الأول لمدير قسم اللجنة المركزية، أشرف على الاختبار.

وتطلق القنبلة العنقودية عشرات إلى مئات الذخائر الفرعية، ما يتيح لها ضرب أهداف متعددة على مساحة واسعة، وفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وأكدت معاهد البحوث التابعة لإدارة الصواريخ أن الرأس الحربية للقنابل العنقودية من الطراز القياسي الثاني قادرة، بقوتها التدميرية القصوى والأعلى كثافة، على تحويل منطقة مستهدفة تتراوح مساحتها بين 12 و13 هكتارا إلى رماد.

ونقل عن المدير العام لإدارة الصواريخ في كوريا الشمالية، قوله إن الرؤوس الحربية للقنابل العنقودية تصنف إلى 4 فئات حسب أغراضها، مضيفا: "سنمكن الوحدات خلال هذا العام من اختيار واستخدام جميع هذه الأنواع وفقا للأهداف العملياتية والخصائص المحددة للأهداف".

وفي أبريل الماضي، أعلنت كوريا الشمالية أنها اختبرت قنابل عنقودية مثبتة على صاروخ "هواسونغ-11 را" الباليستي التكتيكي، في عملية أشرف عليها الزعيم كيم جونغ أون وابنته كيم جو-يه.