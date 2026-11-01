وأضاف ترامب، في تصريحات له، أن "موقعا أو موقعين" فقط هما ما تبقى، في إشارة إلى منشآت نووية محصنة، مؤكدا أن بلاده قادرة على التعامل معها "في 10 دقائق"، وأن لديها خطة جاهزة لذلك، بما في ذلك ما يتعلق بـ"جبل الفأس".

وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، قال ترامب إن الإيرانيين "يريدون التوصل إلى اتفاق، ويقولون إن الأمور تسير على ما يرام، لكن لا يمكن الثقة بهم"، مضيفا أنهم “يبرمون اتفاقا ثم يتراجعون عنه”.

وأكد أن واشنطن "ليست في عجلة كبيرة"، لأنها، بحسب قوله، دمرت القدرات العسكرية الإيرانية الرئيسية، ولم يتبق سوى "موقع أو موقعين" نوويين يمكن استهدافهما بسرعة.

ويقع موقع "جبل الفأس" (المعروف بـ"بيكاكس ماونتن") على بعد نحو 2 كيلومتر من مجمع نطنز النووي، وعلى مسافة تقارب 220 كيلومترا جنوبي طهران.

وتشير تحليلات صور الأقمار الاصطناعية إلى أن إيران سرعت بشكل كبير خلال عام 2026 أعمال البناء في هذا الموقع المحصن عميقا داخل الجبل. وتشتبه أجهزة الاستخبارات الغربية في أن طهران تشيد منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم.

وتكمن أهمية الموقع في طبيعته الجغرافية والهندسية؛ إذ يقع في منطقة جبلية، ويبدو أنه مصمم ليكون منشأة شديدة التحصين تحت الأرض، بهدف استبدال منشآت نووية سابقة تعرضت لأضرار أو تخريب، بما يعزز قدرة البرنامج النووي الإيراني على الصمود أمام الضربات الجوية.

وتقول إيران إنه لا يوجد أي نشاط نووي في الموقع، غير أن تقارير معهد العلوم والأمن الدولي تشير إلى أن المنشأة قد توفر مساحة كبيرة لتجميع أجهزة الطرف المركزي المتطورة، وهو ما يجعلها ذات أهمية استراتيجية لمستقبل البرنامج النووي الإيراني.

تأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، عبر وسطاء قطريين، تعثرا واضحا.

وتطالب إيران برفع الحصار البحري الأميركي، والإفراج عن أصولها المجمدة، والسماح لها ببيع النفط قبل استئناف المحادثات، فيما تطالب واشنطن طهران بتقديم تنازلات نووية أولا.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قد قال إن ترامب لم يحسم بعد قراره بشأن استئناف العمل العسكري، وإن واشنطن لا تزال منفتحة على الحل الدبلوماسي. ويأتي هذا التصعيد في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي، إذ تسعى إدارة ترامب إلى إظهار موقف قوي في الملف الإيراني.