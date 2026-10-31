وأظهر مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إلقاء عبوات حارقة باتجاه قوات الأمن، حيث اشتعلت النيران في ملابس عدد من العناصر.

وبدأت التوترات أثناء تفريق المشاركين عند نقطة نهاية المسيرة في الدائرة الثانية عشرة، بعدما انطلق المحتجون من بورت دو بانيوليه.

وأطلق ملثمون ألعابا نارية ورشقوا قوات الأمن بمقذوفات، بينما ردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأفادت إذاعة "أوروبا 1" بأن بعض المشاركين انتزعوا حجارة من الرصيف وألقوها باتجاه عناصر الأمن.

وقدرت الحكومة الفرنسية أن نحو 320 ألف شخص شاركوا في مظاهرات على مستوى البلاد، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو عدد أقل من المشاركين في المظاهرات السابقة.

ووفقا لتقديرات الحكومة، شهدت الاحتجاجات الحاشدة التي نظمت في 17 أكتوبر مشاركة أكثر من 500 ألف شخص في مختلف أنحاء فرنسا، بينما بلغ عدد المشاركين في مظاهرات 24 أكتوبر نحو 410 آلاف شخص.

في المقابل، جاءت تقديرات منظمي المظاهرات لأعداد المشاركين أعلى بكثير من التقديرات الحكومية.

وأبلغت وزارة الداخلية الصحفيين بأنه من بين 320 ألف شخص شاركوا في احتجاجات السبت، يقدر أن 70 ألف شخص شاركوا في المظاهرة الرئيسية في باريس، والتي نقلتها الشرطة إلى خارج وسط المدينة، بهدف الحد من خطر اندلاع اضطرابات بالقرب من المباني الحكومية والمواقع السياحية، وذلك عقب معركة قضائية جرت في اللحظات الأخيرة.