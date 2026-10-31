وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، فإن هذه الأرقام تعبر عن المدة بين بدء تفشي الفيروس في منتصف مايو الماضي، وحتى الآن.

وأعلنت السلطات الصحية التأكد من وفاة 5026 حالة، بينما تجاوز عدد الإصابات 10351 حالة.

في الوقت نفسه، ما يزال نحو 1101 شخص يتلقون العلاج أو يخضعون للحجر الصحي، بينما تعافى 2788 شخصا ممن أصيبوا بالمرض سابقا.

الحصيلة الفعلية أعلى

تشير تقديرات السلطات الصحية الكونغولية إلى أن الحصيلة الفعلية لضحايا فيروس "إيبولا"، سواء للوفيات أو حالات الإصابة قد تكون أعلى من الأرقام الرسمية المعلنة.

في الوقت نفسه، تتزايد الترجيحات بشأن وجود الفيروس بقوة منذ شهر فبراير الماضي على الأقل، أي قبل عدة أشهر من الإعلان الرسمي عن التفشي في 15 مايو.

انتشر فيروس إيبولا، الناجم عن سلالة "بونديبوجيو"، في الكونغو بوتيرة تنذر بالخطر، مع تسجيل حالات في دول أخرى من بينها كينيا، مرتبطة بمواطن كيني أصيب بالمرض في الكونغو وتوفي لاحقا.

كما أبلغت نيجيريا عن أول إصابة بالإيبولا لديها في 20 أكتوبر الجاري، وهي إمرأة سويسرية ظهرت عليها الأعراض بعد أيام من عودتها من رحلة استمرت أسابيع إلى أوغندا.

وسجلت أوروبا حالة واحدة فقط حتى الآن، وهي لطبيب ثبتت إصابته في فرنسا في يونيو الماضي، بعد مهمة إنسانية في شرق الكونغو، وقد تعافى لاحقا وخرج من المستشفى.